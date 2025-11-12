Fenerbahçe günü çift antrenmanla tamamladı

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci çalışmasıyla devam etti.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen çalışma milli oyunculardan yoksun gerçekleştirildi. Salonda core çalışmalarıyla başlayan antrenman; sahada yapılan ısınma, çabukluk ve dayanıklılık koşularıyla sürdü. Günün ikinci antrenmanı bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla sürdürecek.