Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe günü çift antrenmanla tamamladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında konuk olacağı Çaykur Rizespor maçının çalışmalarını çift idmanla sürdürdü.

Giriş Tarihi: 12 Kasım 2025 Çarşamba 19:25
Fenerbahçe, Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci çalışmasıyla devam etti.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen çalışma milli oyunculardan yoksun gerçekleştirildi. Salonda core çalışmalarıyla başlayan antrenman; sahada yapılan ısınma, çabukluk ve dayanıklılık koşularıyla sürdü. Günün ikinci antrenmanı bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla sürdürecek.

