Ederson'dan Fenerbahçe'ye transferi ve Türkiye itirafı!

Ederson'dan Fenerbahçe'ye transferi ve Türkiye itirafı!

Milli arada Brezilya Milli Takımı'nın kampına katılan Fenerbahçe'nin file bekçisi Ederson, düzenlenen basın toplantısında konuştu. Brezilyalı eldiven Manchester City'den sarı lacivertlilere transfer sürecini anlattı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2025 Çarşamba 18:19
Ederson'dan Fenerbahçe'ye transferi ve Türkiye itirafı!

Senegal ve Tunus'la oynanacak mücadele öncesi konuşan Ederson, Manchester City'den Fenerbahçe'ye transfer sürecini anlatırken Türkiye'deki atmosfere ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ederson'dan Fenerbahçe'ye transferi ve Türkiye itirafı!

M. CİTY VE SAKATLIK AÇIKLAMASI
Manchester City'den ayrılık süreciyle ilgili konuşan Ederson, "Bundan önceki sezon ayrılmak istemiştim ama olmadı. Bu durum performansımı etkiledi. Beş kez sakatlandım ve en iyi seviyemde değildim." dedi.

Ederson'dan Fenerbahçe'ye transferi ve Türkiye itirafı!

FENERBAHÇE VE TRANSFER İTİRAFI
"Her döngü sona erer, oyuncular gelir ve gider ama kulüp her zaman kalır. City formasıyla sekiz harika yıl geçirdim ve 18 şampiyonluk kazandım, ancak değişime ihtiyacım vardı.

Ederson'dan Fenerbahçe'ye transferi ve Türkiye itirafı!

Fenerbahçe'ye gelince de bunu benimsedim. Hala aynı zihniyete sahibim, tıpkı City'de kondisyonerimle yaptığım gibi saha dışı çalışmalarımı sürdürüyorum. City ve Benfica'da sahip olduğum kazanma zihniyetine hala sahibim ve Fenerbahçe'de de kazanmak istiyorum." açıklamasında bulundu.

Ederson'dan Fenerbahçe'ye transferi ve Türkiye itirafı!

"DEĞİŞİKLİĞE İHTİYACIM VARDI"
"Manchester City'den ayrılma kararım ailemle birlikte aldığım bir karardı. Kulüple konuştum ve bu değişikliğe ihtiyacım vardı. Mutlu değilseniz dev bir kulüpte olmanın bir anlamı yok."

Ederson'dan Fenerbahçe'ye transferi ve Türkiye itirafı!

"TÜRKİYE'DEKİ ATMOSFER..."
"Bazen hayatınızda veya kariyerinizde yeni zorluklarla karşılaşmak gerçekten iyidir. Bu değişimle birlikte futbolu yeniden soluyabiliyorum ve Türkiye'deki maçların atmosferini hissediyorum. Bu inanılmaz. Bu meydan okumadan çok mutluyum; kulüp uzun zamandır ligde şampiyonluk kazanamadı. Umarım o zaferi geri getirebilir ve kulübü zirveye taşıyabilirim."

