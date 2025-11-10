Asensio durmuyor

Sarı-lacivertli takımın son haftalardaki yıldızı olan Marco Asensio, Kayserispor karşısında da sahneye çıktı. Sahaya adımını attığı son 4 Süper Lig maçında da skor katkısında bulunan İspanyol futbolcu, dün ise perdeyi açan isim oldu. Güzel bir duran top organizasyonunda 38. dakikada Talisca, güzel bir pas attı. Sol çaprazdan topu önüne alan Asensio harika bir şutla topu direkten filelere gönderdi. Takımının galibiyetinde yine önemli bir rol oynayan Asensio böylece son 4 maçta 2 gol ve 2 asist kaydetmiş oldu. Matador'un orta alandaki hakimiyeti takım arkadaşlarını da maç boyunca çok rahatlattı.