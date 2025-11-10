CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Asensio durmuyor

Asensio durmuyor

F.Bahçe’nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, Süper Lig’de sahaya çıktığı son 4 maçta da skor katkısı üretmeyi başardı. Dün de harika bir gole imzasını attı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2025 Pazartesi 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Asensio durmuyor
Sarı-lacivertli takımın son haftalardaki yıldızı olan Marco Asensio, Kayserispor karşısında da sahneye çıktı. Sahaya adımını attığı son 4 Süper Lig maçında da skor katkısında bulunan İspanyol futbolcu, dün ise perdeyi açan isim oldu. Güzel bir duran top organizasyonunda 38. dakikada Talisca, güzel bir pas attı. Sol çaprazdan topu önüne alan Asensio harika bir şutla topu direkten filelere gönderdi. Takımının galibiyetinde yine önemli bir rol oynayan Asensio böylece son 4 maçta 2 gol ve 2 asist kaydetmiş oldu. Matador'un orta alandaki hakimiyeti takım arkadaşlarını da maç boyunca çok rahatlattı.
F.Bahçe'den İrfan Can ve Cenk açıklaması!
G.Saray'dan jet yanıt: Haddini bilsin
DİĞER
Televizyonun efsane yüzüydü! 32 yaşında ortadan kayboldu, yıllar sonra ortaya çıktı! Tarık Tarcan’ın son hali şaşırttı!
TOKİ 500 bin konut projesi için büyük gün! İl il başvuru ekranı bugün açılıyor! İşte şartlar, ödeme planı ve T.C. detayına dikkat
G.Saray'da Icardi'ye büyük tepki!
G.Saray'dan çok konuşulacak Osimhen kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan jet yanıt: Haddini bilsin G.Saray'dan jet yanıt: Haddini bilsin 01:26
Fenerbahçe Kadıköy'de çok rahat! Fenerbahçe Kadıköy'de çok rahat! 01:26
Buruk'tan Icardi sözleri: Şanssızlık... Buruk'tan Icardi sözleri: Şanssızlık... 01:26
F.Bahçe'den İrfan Can ve Cenk açıklaması! F.Bahçe'den İrfan Can ve Cenk açıklaması! 01:26
Tedesco: Kusursuz değil ama... Tedesco: Kusursuz değil ama... 01:26
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 01:26
Daha Eski
Buruk'tan mağlubiyetin ardından flaş sözler! Buruk'tan mağlubiyetin ardından flaş sözler! 01:26
Osimhen: Olan oldu artık Osimhen: Olan oldu artık 01:26
G.Saray'ın mağlubiyeti sonrası Kadıköy'de sevinç! G.Saray'ın mağlubiyeti sonrası Kadıköy'de sevinç! 01:26
Selçuk İnan: Gurur duyuyorum onlarla! Selçuk İnan: Gurur duyuyorum onlarla! 01:26
G.Saray Kocaeli'de kaybetti! G.Saray Kocaeli'de kaybetti! 01:26
G.Saray'ın golü VAR'a takıldı! G.Saray'ın golü VAR'a takıldı! 01:26