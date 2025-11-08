CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Sörloth'tan vazgeçmiyor! Teklif belli oldu

Fenerbahçe Sörloth'tan vazgeçmiyor! Teklif belli oldu

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, devre arasında Norveçli yıldızı kadroya katmakta ısrarcı. Sarı-lacivertliler, ocak ayı transfer döneminde Alexander Sörloth için İspanya’ya çıkarma yapacak ve kiralama teklifinde bulunacak. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2025 Cumartesi 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe Sörloth'tan vazgeçmiyor! Teklif belli oldu

Youssef En-Nesyri ve Jhon Duran'ın performansı Fenerbahçe'yi santrfor transferine yönlendirdi. Hedefteki isim; Atletico Madrid'in yıldızı Alexander Sörloth...

Fenerbahçe Sörloth'tan vazgeçmiyor! Teklif belli oldu

Sarı-lacivertliler, İspanyol ekibinde düzenli olarak şans bulamadığı için mutsuz olan ve ayrılmak isteyen Norveçli golcü için gemileri yakmış durumda.

Fenerbahçe Sörloth'tan vazgeçmiyor! Teklif belli oldu

Başkan Sadettin Saran'ın görevlendirdiği isimlerin 29 yaşındaki oyuncu için nabız yokladığı ve milli arada resmi temaslara başlayacağı öğrenildi.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe Sörloth'tan vazgeçmiyor! Teklif belli oldu

Sörloth için satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yapılacak.

Fenerbahçe Sörloth'tan vazgeçmiyor! Teklif belli oldu

ANA ETKEN TÜRKİYE'Yİ TANITMASI

Sörloth'un ilk sıraya yazılmasındaki ana etkenlerden biri Türkiye'yi tanıması... Teknik direktör Domenico Tedesco'nun da onay verdiği Norveçli oyuncun yarım sezonluğuna ayrılmaya sıcak baktığı da belirtildi.

Fenerbahçe Sörloth'tan vazgeçmiyor! Teklif belli oldu

İspanyol medyasına yansıyan haberlere göre ise; Atletico Madrid, hücum hattında bir takım değişiklikler yapacak ve bu nedenle Sörloth'un ayrılmasına izin verecek.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe Sörloth'tan vazgeçmiyor! Teklif belli oldu

Geçen sezon başında Villarreal'den Atletico Madrid'e 32 milyon euroya transfer edilen Norveçli santrforun piyasa değeri 25 milyon euro.

Fenerbahçe Sörloth'tan vazgeçmiyor! Teklif belli oldu

16 MAÇTA OYNADI

Geçen sezon Atletico Madrid'e gelen Alexander Sörloth, bu sezon La Liga ekibinde toplamda 16 maça çıktı. Ancak bu karşılaşmalarda sadece 728 dakika sahada kaldı ve 2 gol atabildi.

Fenerbahçe Sörloth'tan vazgeçmiyor! Teklif belli oldu

2019-20'DE TRABZON'DA OYNADI

Ağustos 2019'da Crystal Palace'tan Trabzonspor'a 375 bin euro bedelle kiralık olarak gelen Sörloth, o dönem tüm kulvarlarda 49 maça çıktı ve 33 gol, 11 asistlik performans ortaya koydu. Norveçli, Trabzonspor'daki performansının ardından Leipzig'e 20 milyon euroya transfer oldu. Bu bonservisin 10 milyon eurosu Karadeniz ekibinin kasasına girdi.

G.Saray'da 2 transferi Osimhen bitirecek!
REKLAM - D&R
DİĞER
Orhan Bey’in kız kardeşi “Fatma Hatun” geliyor! Cemre Gümeli, Kuruluş Orhan Kadrosunda!
Netanyahu için ‘soykırım’ ve ‘insanlığa karşı suçlar’dan yakalama kararı
F.Bahçe'den orta saha atağı
G.Saray'dan Osimhen için rekor beklenti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yunus Akgün'den kötü haber! O maçları kaçıracak Yunus Akgün'den kötü haber! O maçları kaçıracak 00:02
F.Bahçe maçının hakemiyle ilgili şok gerçek! F.Bahçe maçının hakemiyle ilgili şok gerçek! 00:02
Anadolu Efes 2. uzatmada mağlup! Anadolu Efes 2. uzatmada mağlup! 00:02
F.Bahçe'den orta saha atağı F.Bahçe'den orta saha atağı 00:02
Gençlerbirliği evinde Başakşehir'i yendi! Gençlerbirliği evinde Başakşehir'i yendi! 00:02
G.Saray'dan Osimhen için rekor beklenti! G.Saray'dan Osimhen için rekor beklenti! 00:02
Daha Eski
Arda Güler'e büyük onur! Arda Güler'e büyük onur! 00:02
İstanbul için NBA Avrupa müjdesi! İstanbul için NBA Avrupa müjdesi! 00:02
Icardi’den manidar paylaşım! Icardi’den manidar paylaşım! 00:02
Çekya basını F.Bahçe'yi haklı buldu! Çekya basını F.Bahçe'yi haklı buldu! 00:02
F.Bahçe'nin ilk 8 ihtimali güncellendi! F.Bahçe'nin ilk 8 ihtimali güncellendi! 00:01
Ladra’dan olay penaltı yorumu! Ladra’dan olay penaltı yorumu! 00:01