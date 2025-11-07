Fenerbahçe'ye Amerikan orta saha! Transferde sürpriz hamle

Ara transfer döneminde orta saha takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe, gözünü İtalya'ya çevirdi. Sarılacivertliler, Juventus forması giyen Weston McKennie'yi gündemine aldı. Sabah'ın haberine göre; 27 yaşındaki Amerikalı orta saha oyuncusu, Juventus'ta bu sezon istikrarlı bir şekilde forma şansı bulmakta zorlanıyor ve daha düzenli oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor. Fenerbahçe'nin ise futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katmak istediği öğrenildi.