Fenerbahçe'ye Amerikan orta saha! Transferde sürpriz hamle

JUVENTUS 7-8 MİLYON EURO İSTİYOR
İtalyan ekibi Juventus'un da, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan McKennie'nin uygun şartlarda takımdan ayrılmasına sıcak baktığı ifade edildi. Siyah-beyazlıların, oyuncu için yaklaşık 7-8 milyon Euro civarında bir bonservis beklentisi bulunuyor.
Fenerbahçe yönetimi, kontratın sona erecek olmasını da avantaj olarak kullanıp transferi uygun bir bedelle sonuçlandırmayı hedefliyor.
