İşin sırrı sevgi

Fenerbahçe, Domenico Tedesco'yla baharı yaşamaya başladı... Jose Mourinho döneminde yaşanan mental düşüş, ayrışmalar, İtalyan çalıştırıcıyla son buldu. Jose'nin kendisini kulüpten ve futbolculardan üstün görmesi, oyuncuların özgüvenini yerle bir etti. Tedesco gelir gelmez ilk iş olarak oyuncuların özgüvenini ve moralini yükseltmeye çalıştı. Ayrımcılığı bıraktı. Kimseye tepeden bakmadı. Oyuncularıyla bire bir görüşmeler yaparak onlarla adeta psikolog edasıyla davrandı.

SAMANDIRA'DA YÜZLER GÜLDÜ

Oyuncularının dertlerini dinledi, onları anladı ve yol gösterici oldu. Tedesco'daki bu yaklaşım sonrasında futbolcularda değişim görüldü. Oyuncular hocalarını sevdi, inandı. İlişkisini sevgi üzerine kuran İtalyan teknik adam, kendisi hakkındaki tüm algıları yıktı. Samandıra'da uzun süre sonra yüzler gülmeye başladı, bu da başarının kapılarını açtı. Futbolcular, teknik heyet ve yönetim birlik olunca başarı da kaçınılmaz olurken, sahaya kazanan, ısıran, arzulayan bir Fenerbahçe yansıdı.