Ekimin en iyisi Fener

Yapay zekaya göre ekim ayında en iyi performans gösteren takım Fenerbahçe oldu. Comparisonator’un verilerine göre; sarı-lacivertliler Süper Lig’de geçen ayı 2546 puanla ilk sırada tamamladı. İkinci sırada 2418 puanla Trabzonspor, üçüncü basamakta ise 2369 puanla lider Galatasaray yer aldı.
Yapay zekaya göre ekim ayında en iyi performans gösteren takım Fenerbahçe oldu. Comparisonator'un verilerine göre; sarı-lacivertliler Süper Lig'de geçen ayı 2546 puanla ilk sırada tamamladı. İkinci sırada 2418 puanla Trabzonspor, üçüncü basamakta ise 2369 puanla lider Galatasaray yer aldı.