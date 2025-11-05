CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Dersimiz Plzen

Dersimiz Plzen

Derbi galibiyetini unutan F.Bahçe, Plzen maçına odaklandı. Domencio Tedesco, öğrencilerine rakibin artılarını eksilerini tek tek anlatıyor

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2025 Çarşamba 06:50
Dersimiz Plzen

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11'inci haftasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı müthiş bir geri dönüşle 3-2 mağlup etti ve büyük moral kazandı. Derbi zaferini sadece pazar akşamı yaşayan sarı-lacivertliler, pazartesiden itibaren Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında karşılaşacağı Viktoria Plzen maçına odaklandı. Oyuncularıyla antrenmanların dışında toplantılar yapan teknik direktör Domenico Tedesco, rakibin artılarını eksilerini tek tek anlatıyor. Çekya ekibinin oynadığı son 7 maçta yenilgi yüzü görmediğinin altını çizen İtalyan teknik adam, Plzen'in önemli isimlerine de dikkat çekti.

HER MAÇA FARKLI PLANLAR

Tedesco, sabit bir plan üzerinde çalışma yapmıyor. Her karşılaşma için İtalyan teknik adamın, A, B ve C planları var. Mourinho'nun 3-4-1-2'si için kurulan takımını, 4-2-3-1 olarak sahaya diziyor. Cesur hamleler yapıyor. Maçın gidişatına göre de yaptığı değişikliklerle planlarını devreye sokuyor.

DUROSINMI'YE MILAN KİLİDİ

Tedesco, takım kaptanı ve defansın bel kemiği olan Milan Skriniar'a Viktoria Plzen karşılaşmasında özel görev verecek. Slovak stoperle birebir görüşen Tedesco, öğrencisine; 'rakibin golcüsü Rafiu Durosinmi'ye adım attırma' dedi. Çekya ekibinin en etkili isimlerinden olan Nijeryalı golcüye Skriniar adım attırmayacak.

ÇABUK OLALIM

Fenerbahçe, yarın Viktoria Plzen ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Domenico Tedesco yönetimindeki idman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından ısınma ve çabukluk çalışması yapıldı. Antrenman taktiksel ve bireysel organizasyonlarla sonlandı.

SOUARE İSMAİL'E EMANET

Tedesco'nun gözbebeklerinden biri olan İsmail Yüksek, Skriniar gibi adam adama mücadele edecek. İtalyan teknik adamın İsmail'e emanet ettiği isim ise Martin Hysky'nin on numara olarak oynattığı Cheick Souare... İsmail, rakibin en fazla asist yapan isimlerinden biri olan Gineliye kilit vuracak.

DÜDÜK LINDHOUT'TA

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında yarın deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen ile oynayacağı mücadelede Hollandalı hakem Allard Lindhout düdük çalacak. UEFA'nın açıklamasına göre Lindhout'un yardımcılıklarını Hollanda Futbol Federasyonundan Rogier Honig ve Johan Balder yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hollandalı Jannick Van Der Laan olacak.

