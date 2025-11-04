Fenerbahçe'ye gelecek mi? Merih Demiral'dan flaş transfer açıklaması!

İsmi bir süredir Fenerbahçe ile anılan Merih Demiral geleceğiyle ilgili A Bola'ya önemli açıklamalar yaptı. Milli futbolcu, "Suudi Arabistan'da çok mutluyum. Bu projenin ilk parçalarından biri olmaktan memnunum ve işlerin ilerlemesinden memnunum. Transfer döneminde bize söylenen her şey, planlar ve vizyon yavaş yavaş gerçekleşiyor. Dediğim gibi, burada mutluyum ve gelecekte ne olacağını asla bilemezsin" diye konuştu. Merih bu sezon Suudi Arabistan ekibiyle 12 maçta görev alırken 1 kez gol sevinci yaşadı.