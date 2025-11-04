CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'ye gelecek mi? Merih Demiral'dan flaş transfer açıklaması!

Fenerbahçe'ye gelecek mi? Merih Demiral'dan flaş transfer açıklaması!

Kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de devam eden A Milli Takımı'mızın yıldız oyuncularından Merih Demiral çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan savunma oyuncusu geleceği hakkında konuştu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2025 Salı 09:31
Fenerbahçe'ye gelecek mi? Merih Demiral'dan flaş transfer açıklaması!

İsmi bir süredir Fenerbahçe ile anılan Merih Demiral geleceğiyle ilgili A Bola'ya önemli açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe'ye gelecek mi? Merih Demiral'dan flaş transfer açıklaması!

Milli futbolcu, "Suudi Arabistan'da çok mutluyum. Bu projenin ilk parçalarından biri olmaktan memnunum ve işlerin ilerlemesinden memnunum.

Fenerbahçe'ye gelecek mi? Merih Demiral'dan flaş transfer açıklaması!

Transfer döneminde bize söylenen her şey, planlar ve vizyon yavaş yavaş gerçekleşiyor.

Fenerbahçe'ye gelecek mi? Merih Demiral'dan flaş transfer açıklaması!

Dediğim gibi, burada mutluyum ve gelecekte ne olacağını asla bilemezsin" diye konuştu.

Fenerbahçe'ye gelecek mi? Merih Demiral'dan flaş transfer açıklaması!

Merih bu sezon Suudi Arabistan ekibiyle 12 maçta görev alırken 1 kez gol sevinci yaşadı.

