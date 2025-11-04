Fenerbahçe'den Sörloth hamlesi! Saran talimat verdi

Şampiyonluk yarışında Galatasaray ile arasındaki puan farkını 4'e indiren Fenerbahçe, devre arası transfer dönemi için çalışmalara şimdiden başladı. Başkan Sadettin Saran'ın, takımın skor üretme sorununu çözmek adına hücum hattına takviye istediği öğrenildi. Sarı-lacivertli yönetim, bu doğrultuda Avrupa'dan güçlü ve tecrübeli bir golcü arayışına girdi.
Listenin ilk sırasında Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth yer alıyor. Norveçli yıldız, bu sezon İspanya La Liga'da 463 dakika görev aldı ve 2 gol kaydetti. Ancak süre bulmakta zorlandığı için takımdan ayrılmaya sıcak baktığı ifade ediliyor.
Başkan Sadettin Saran'ın, kurmaylarına oyuncunun durumunu araştırmaları ve ilk temasları kurmaları yönünde talimat verdiği belirtildi. Yönetimin öncelikli hedefinin kiralama formülüyle transferi gerçekleştirmek olduğu öne sürüldü. Sörloth'un sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor ve güncel piyasa değeri 25 milyon euro civarında.
Fenerbahçe cephesi, devre arasında kadroya yapılacak golcü takviyesiyle hem Süper Lig'de hem Avrupa'da iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor. Taraftarlar ise uzun süredir adı sarı-lacivertlilerle anılan Norveçli yıldızın transferi konusunda gelecek resmi gelişmeleri merakla bekliyor.