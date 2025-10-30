CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Tedesco'dan İrfan Can ve Cenk Tosun için flaş talep!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de kısa süre önce kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak takımın teknik direktörü Domenico Tedesco'dan iki futbolcu için flaş bir talep geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2025 Perşembe 06:50
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun yaklaşık 20 gün önce kadro dışı bırakılmıştı. İrfan Can, Samsunspor maçından sonra Archie Brown ile tartıştığı için Cenk Tosun da aynı maçta yedek kulübesinde kaldığı için teknik heyete tepki göstermişti.

Fenerbahçe'de iki oyuncunun kadro dışı kalma süresinin devam etmesine karar verildi. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve teknik direktör Domenico Tedesco geçtiğimiz günlerde iki oyuncu için bir görüşme gerçekleştirdi.

Takvim'in haberine göre; bu görüşmede Alman teknik adam, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı sürelerinin uzatılmasını ve iki oyuncunun da affedilmemesini talep etti.

İki yıldız oyuncu, bundan sonraki maçlarda da forma giyemeyecek. İrfan Can ve Cenk Tosun'un bu karar sonrasında menajerleriyle temasa geçtiği ve görüş alışverişinde bulundukları öğrenildi.

İki yıldız af kararının çıkmaması durumunda devre arasında başka takımlara transfer olma fikrine sıcak bakıyor. Sarı-lacivertliler'in yıldızları İrfan Can Kahveci bu sezon 12 maçta forma giydi ve skora katkı yapamadı. Cenk Tosun ise 7 maçta 1 asisti var.

