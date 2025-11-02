Fenerbahçe’ye Arda Güler piyangosu! İşte kasaya girecek rakam

İspanya La Liga'da lider Real Madrid, sahasında Valencia'yı konuk etti. Santiago Bernabéu'daki mücadeleyi 4-0 kazanan eflatun-beyazlılar, puanını 30'a yükselterek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.
Real Madrid'in gollerini Kylian Mbappe (2), Jude Bellingham ve Alvaro Carreras kaydetti. Mücadelede sahneye çıkan isimlerden biri de milli yıldız Arda Güler oldu.
ARDA YİNE ASİST YAPTI
Arda Güler, Mbappe'nin ikinci golünde asisti yapan isim olarak skora katkı sağladı. Bu sezon 14 maçta 3 gol ve 6 asistlik performans sergileyen genç yıldız, toplamda 9 gole doğrudan katkıda bulundu. Tüm asistlerini Mbappe'ye yapan Arda, Fransız yıldızla yakaladığı uyumla dikkat çekti.
Bu karşılaşma, Arda Güler'in Real Madrid formasıyla 75. maçı oldu. Performansına bağlı bonus anlaşması gereği, Fenerbahçe bu kilometre taşının ardından 2 milyon euro daha gelir elde edecek.
Arda Güler, 2023 yılında 20 milyon euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olmuştu. Transfer sözleşmesinde performansa dayalı azami 10 milyon euro bonus maddesi yer alıyor. Fenerbahçe, her 25 maçta bir 2 milyon euro bonus kazanıyor. Genç yıldızın 75. maçına çıkmasıyla birlikte sarı-lacivertlilerin kasasına toplamda 6 milyon euro bonus girmiş oldu.