Fenerbahçe’ye Arda Güler piyangosu! İşte kasaya girecek rakam

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

FENERBAHÇE'YE 2 MİLYON EUROLUK BONUS Bu karşılaşma, Arda Güler'in Real Madrid formasıyla 75. maçı oldu. Performansına bağlı bonus anlaşması gereği, Fenerbahçe bu kilometre taşının ardından 2 milyon euro daha gelir elde edecek.