Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den gurbetçi yıldıza kanca! Ara transferde...

Fenerbahçe'den gurbetçi yıldıza kanca! Ara transferde...

Fenerbahçe'de ara transfer dönemine uzun bir zaman varken dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin Bundesliga'da oynayan o isim için ara transferde resmi teklif yapacağı iddia edildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Giriş Tarihi: 01 Kasım 2025 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2025 Cumartesi 09:50
Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları şimdiden başladı. Sarı-lacivertlilerin hücum bölgesine bir hamle yapmasının beklendiği öğrenildi.

Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin kariyerini Bundesliga'da sürdüren genç yıldız ile ilgilendiği öne sürüldü.

İŞTE O İSİM!

Fenerbahçe'nin Augsburg forması giyen 20 yaşındaki 10 numara Mert Kömür için harekete geçeceği iddia edildi. Sarı-lacivertlilerin devre arasında oyuncu için resmi teklifi yapması bekleniyor.

3. MERT OLACAK

Mert Kömür, Fenerbahçe'ye transfer olursa, Mert Hakan Yandaş ve Mert Müldür'ün ardından takımdaki üçüncü Mert olacak.

