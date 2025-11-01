CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Nesyri'den gol sözü

Nesyri'den gol sözü

Geçen sezon oynanan iki derbide de ağları sarsamayan Youssef En-Nesyri gol sözü verdi. Faslı oyuncunun, “Bu defa gol atacağım, şüpheniz olmasın” dediği öğrenildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2025 Cumartesi 06:50
Nesyri'den gol sözü

Geçen sezonun başında Sevilla'dan gelen Youssef En-Nesyri, sezonu rekor kırarak tamamlasa da derbilerdeki performansıyla eleştirilmişti. Faslı oyuncu, hem Galatasaray hem de Beşiktaş'la oynanan karşılaşmalarda ağları havalandıramamıştı. 28 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı takımla oynanan karşılaşmaların birinde 23, diğerinde ise 70 dakika sahada kalmış ancak performansıyla hayal kırıklığı yaratmıştı.

Derbilerde skor katkısı yapamayan Nesyri, bu durumu yarın tersine çevirmek istiyor. Takım arkadaşlarına ve teknik heyete gol sözü veren tecrübeli futbolcunun, "Geçen sezon derbilerde gol atamadım ama bu defa gol atacağım. Şüpheniz olmasın. Beşiktaş karşısında bu kısır döngüyü kıracağım" dediği öğrenildi. Faslı yıldız, bu sezon Süper Lig'de attığı 6 golle Fenerbahçe'nin en skorer ismi konumunda.

