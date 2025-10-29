Takım iki gün izinli

Son 10 günde çıktığı Fatih Karagümrük, Stuttgart ve Gaziantep FK maçlarından galibiyetle ayrılan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, takıma iki gün izin verdi. Dünü izinli geçiren futbolcular, bugün de dinlenecek ve yarın Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına başlayacak.
