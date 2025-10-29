CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe 101 dakikada bir katkı

101 dakikada bir katkı

Fenerbahçe'de okların hedefindeki isimlerin başında gelen Youessef En-Nesyri, kendisini eleştirenlere Gaziantep FK deplasmanında attığı iki golle yanıt verdi. 40 günlük gol hasretine son veren Faslı oyuncu, yaptığı dubleyle sarı-lacivertli forma altında 37'nci sayısını kaydetti. Geçen sezondan bu yana 69 kez Fenerbahçe formasını sırtına geçiren 28 yaşındaki santrfor, attığı 37 golün yanı sıra 8 defa da asist yaptı. Toplamda 4552 dakikada sahada kalan En-Nesyri, 101 dakikada bir gollük katkı sağlamayı da başardı. Domenico Tedesco'nun vazgeçilmezlerinden biri olan tecrübeli futbolcu, 7.29 (xG) gol beklentisinden 6 gol çıkararak bu alanda da Süper Lig'in en iyi ismi oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2025 Çarşamba 06:50
101 dakikada bir katkı
