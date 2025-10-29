CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe 38 maçta 18 gol

38 maçta 18 gol

Geçen sezonun devre arasında Al- Nassr'dan transfer edilen Anderson Talisca, Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 38 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 2219 dakika sahada kalan Brezilyalı oyuncu, 18 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu. 105 dakikada bir gol katkısı yapan sambacı, taraftarla da arasını düzeltti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2025 Çarşamba 06:50
38 maçta 18 gol
Geçen sezonun devre arasında Al- Nassr'dan transfer edilen Anderson Talisca, Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 38 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 2219 dakika sahada kalan Brezilyalı oyuncu, 18 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu. 105 dakikada bir gol katkısı yapan sambacı, taraftarla da arasını düzeltti.
