Sebastian Bundesliga'ya

Fenerbahçe'de en çok eleştirilen isimlerin başında gelen Sebastian Szymanski, ocak ayında sarı-lacivertli kulübe veda edebilir. Sky Sports Almanya'nın haberine göre; Polonyalı oyuncuyla Bundesliga'da 4 takım ilgileniyor. Sebastian ise statüsü nedeniyle yalnızca Avrupa kupalarında mücadele eden bir takıma imza atmak istiyor.
Fenerbahçe'de en çok eleştirilen isimlerin başında gelen Sebastian Szymanski, ocak ayında sarı-lacivertli kulübe veda edebilir. Sky Sports Almanya'nın haberine göre; Polonyalı oyuncuyla Bundesliga'da 4 takım ilgileniyor. Sebastian ise statüsü nedeniyle yalnızca Avrupa kupalarında mücadele eden bir takıma imza atmak istiyor.