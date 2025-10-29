Saran'a sevgi seli

Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı için Gaziantep'e giden Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, karşılaşmayı da tribünden takip etmişti. Alınan 4-0'lık galibiyet ve sergilenen oyun sonrasında taraftarlar; Oley oley Sadettin Saran' diyerek tezahüratlarda bulundu. Saran da el sallayarak karşılık verdi.
