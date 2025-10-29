Amrabat'a 10 milyon euro

Fenerbahçe'nin sezon başında Real Betis'e kiraladığı Sofyan Amrabat, burada sergilediği performansla göze girdi. İspanyol medyasına yansıyan haberlere göre; Betis, Faslı yıldızın bonservisini almak istiyor ve devre arasında Fenerbahçe'ye 10 milyon euroluk teklifte bulunacak.
