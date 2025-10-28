TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçelilere Sörloth müjdesi!

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Haberin devamında ise Fenerbahçe'nin yıldız isim için devre arasında yeniden harekete geçeceği aktarıldı. Kanarya'da En-Nesyri'nin düzensiz form durumu ve Jhon Duran'ın sakatlığı nedeniyle transfer oklarının yeniden Norveçli futbolcuya yöneldiği vurgulandı. Hatta kulübün başkanı Sadettin Saran'ın bu transfere büyük önem verdiği ve futbolcuyu ikna etmek istediği aktarıldı.