Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçelilere Sörloth müjdesi!

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçelilere Sörloth müjdesi!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi için çalışmalar şimdiden başladı. Son olarak sarı-lacivertlilerin bir süredir gündeminde yer alan Alexander Sörloth ile ilgili yurt dışından gelen o haber, Fenerbahçeli taraftarları bir hayli heyecanlandırdı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28 Ekim 2025 Salı 19:41
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçelilere Sörloth müjdesi!

Fenerbahçe son olarak deplasmanda Gaziantep FK'yı 4-0'lık skorla mağlup etti. Alınan bu galibiyet Beşiktaş derbisi öncesi sarı-lacivertli camiada yüzleri güldürdü.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçelilere Sörloth müjdesi!

Kanarya sezon sonu uzun süredir hayal ettiği lig şampiyonluğuna ulaşmak isterken bu anlamda transferde çalışmalar sürüyor. Fenerbahçe'nin son olarak bir süredir gündeminde yer alan Alexander Sörloth ile ilgili yurt dışından dikkat çeken bir haber geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçelilere Sörloth müjdesi!

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Fenerbahçe ve Beşiktaş yaz transfer döneminde Norveçli yıldız ile yakından ilgilendi. Fakat futbolcu kulübünden o dönem ayrılmayı düşünmedi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçelilere Sörloth müjdesi!

Haberin devamında ise Fenerbahçe'nin yıldız isim için devre arasında yeniden harekete geçeceği aktarıldı. Kanarya'da En-Nesyri'nin düzensiz form durumu ve Jhon Duran'ın sakatlığı nedeniyle transfer oklarının yeniden Norveçli futbolcuya yöneldiği vurgulandı. Hatta kulübün başkanı Sadettin Saran'ın bu transfere büyük önem verdiği ve futbolcuyu ikna etmek istediği aktarıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçelilere Sörloth müjdesi!

İŞTE O HABER

