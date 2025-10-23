Jayden Oosterwolde: Stoper oynamak istiyorum!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 3. haftasında sahasında ağırladığı Bundesliga ekibi Stuttgart'ı 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Jayden Oosterwolde açıklamalarda bulundu. İşte Oosterwolde'nin açıklamaları… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2025 Perşembe 22:23
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de konuk ettiği Alman ekibi Stuttgart'ı 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maçın ardından sarı-lacivertli ekibin Hollandalı savunmacısı Jayden Oosterwolde açıklamalarda bulundu. İşte Oosterwolde'nin açıklamaları...

"TARAFTARIMIZLA BİRLİKTE AİLE OLDUK"

"Takım olarak çok iyi performans ortaya koyduk. Taraftarlarımızla birlikte aile olduk. Rakibimiz Stuttgart'a da bunu gösterdik. Oyun planımız da gayet iyiydi, iyi işledi. Net şekilde oyun planımıza uyduk.

Hocamızın beni 11'de oynatması nedeniyle mutluyum. 11'de oynamak isteyen biriyim. Kendi performansımı ortaya koymaya çalışıyorum. Uzun bir sakatlığım oldu. En iyi durumumda değilim şu anda. En iyi performanslarım da yakında gelecek."

"İSTEDİĞİM STOPER OYNAMAK"

"Twente ve Parma'da oynarken hem sol bek hem stoper oynadım. Fenerbahçe'de de stoper oynuyorum. İsteğim de stoper oynamak, bundan mutluyum. Hocamın beni stoper oynatması mutlu ediyor. Ait olduğum yer bu mevki."

