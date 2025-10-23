CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe-Stuttgart maçının sonunda ortalık karıştı! İşte o anlar

Fenerbahçe-Stuttgart maçının sonunda ortalık karıştı! İşte o anlar

UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Fenerbahçe evinde Stuttgart'ı 1-0 mağlup etti. Danimarkalı hakemin maçı bitirmesinin ardından sahada ortalık karıştı. İki takım futbolcuları büyük tartışma yaşadı. İşte o anlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2025 Perşembe 22:06 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2025 Perşembe 22:23
Fenerbahçe-Stuttgart maçının sonunda ortalık karıştı! İşte o anlar

UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Alman ekibi Stuttgart'ı 1-0 mağlup etti. Mücadelenin uzatma dakikalarında rakip takımın Alman oyuncusu Deniz Undav ve Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İsmail Yüksek tartışma yaşadı. İkili arasındaki tartışmada oyuncular, takım arkadaşlarının araya girmesiyle sakinleştirilirken, hakem Kehlet her ikisine de sarı kart gösterdi.

Bu kez son düdükle birlikte Deniz Undav ile Oğuz Aydın arasında itiş-kakış yaşandı. Bir anda karışan bölüme yedek kulübesindeki oyuncular da dahil olurken, daha sonra sakinleştirilen oyuncular ayrıldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco da Oğuz'u kenara çekerek bölgeden uzaklaşmasını sağladı.

