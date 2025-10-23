Fenerbahçe Avrupa’da zafer peşinde! İşte Tedesco’nun muhtemel 11’i

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Avrupa Ligi'nde üçüncü haftada Fenerbahçe, bu akşam Alman ekibi Stuttgart ile karşılaşıyor. Kadıköy'deki kritik karşılaşma 19.45'te başlıyor. TRT 1'den canlı yayınlanacak mücadeleyi Danimarka Futbol Federasyonu'ndan hakem Jakob Kehlet yönetecek. Avrupa Ligi'nde ilk iki maçta 1 galibiyet, 1 yenilgi alan sarılacivertliler, 3 puanda bulunuyor. Stuttgart da ilk 2 maçta 1 galibiyet, 1 yenilgi yaşadı.

Sarı-lacivertlilerde kadro dışı olan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un dışında ciddi bir eksik bulunmuyor. Sakatlığını atlatan kaleci Ederson'un durumu maç saatinde netlik kazanacak. Son 2 resmi maçta kalede olan Tarık Çetin'in ilk 11'de başlaması daha yakın duruyor. Konuk ekip Stuttgart'ta sakatlığı olan forvet oyuncusu Ermedin Demirovic ile stoper Dan Zagadou forma giymeyecek.

TEDESCO'NUN ESKİ TAKIMI

Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Domenico Tedesco, eski takımı Stuttgart'a ilk kez bir Avrupa kupası maçında rakip olacak. 2008-2015 yılları arası Alman kulübünün altyapısında görev alan Tedesco, daha önce 6 kez karşılaştığı Stuttgart'a karşı 4 galibiyet alırken, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

293. MÜCADELE

Stuttgart'ı konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa'da 293. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, 292 maçta 115 galibiyet, 115 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 62 maçta berabere kaldı. Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde de 150 karşılaşmada boy gösterdi. Sarı-lacivertliler, 65 galibiyet elde ederken 47 maçı kaybetti, 38 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

AVRUPA LİGİ'NDE ETKİLİ

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde etkili bir performans ortaya koydu. Sarı-lacivertliler, bu kulvarda 96 müsabakaya çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda 47 galibiyet elde eden Fenerbahçe, 28 beraberlik yaşarken rakiplerine 21 kez mağlup oldu.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Tarık, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Alvarez, Asensio, Kerem, Nene, En-Nesyri

Stuttgart: Nübel, Assignon, Jaquez, Hendriks, Mittelstadt, Stiller, Andres, Tomas, Führich, Bouanani, El Khannous