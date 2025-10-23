CANLI SKOR ANA SAYFA
Domenico Tedesco'dan Edson Alvarez'in pozisyonuna dair yorum!

Domenico Tedesco'dan Edson Alvarez'in pozisyonuna dair yorum!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında sahasında Stuttgart'ı 1-0 mağlup etti ve puanını 6'ya çıkardı. Galibiyetin ardından sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Domenico Tedesco, dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2025 Perşembe 22:15 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2025 Perşembe 22:16
Domenico Tedesco'dan Edson Alvarez'in pozisyonuna dair yorum!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında sahasında Stuttgart'ı 1-0 mağlup etti ve puanını 6'ya çıkardı. Galibiyetin ardından sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Domenico Tedesco, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE TEDESCO'NUN AÇIKLAMALARI

"TAKIMIMLA GURUR DUYUYORUM"

"Deplasmana gelenler için Kadıköy'de oynamak için güç. Taraftarlarımızların atmosferi harikaydı. Güçlü takımlarla oynarken her şeye ihtiyacınız var; birlikteliği atmosfer, taraftar, teknik heyet, takım, başkan... Birlik olmak bu demek. Kesinlikle iyi bir iş çıkardık. Stuttgart da gücünü gösterdi, güçlü bir takım. Almanya'da 3. sıradalar, tesadüf olmadığını gördük. Geçen sezon Almanya Kupası'nı kazandılar, Şampiyonlar Ligi'nde oynadılar. Takımları kaliteli. Ben takımımla, sonuçla gurur duyuyorum. Hak ettik galibiyeti. Hep birlikte bunu başardık. Taraftarlarımız da bunu çok hak etti."

"Her zamanki gibi çalıştık; gece gündüz!"

"EDSON DAHA İYİ NOKTAYA GELİYOR"

"Antrenmanlar yaptık, geliştirmemiz gereken yerlere odaklandık. Sadece 3 gün vardı. Onların zayıf noktalarına çalıştık. 3-4 konu değil de daha temel şeylere çalıştık. İyi bir şekilde hazırlandık. Dinlenmeye de vakit oldu 3 gün içinde. Takımımızın ortaya koyduğu enerji çok iyiydi. Edson Alvarez daha iyi noktaya geliyor. Süre gerektiriyo bir yandan, takım arkadaşlarını tanımak için... Üçüncü maçını oynadı Edson. Oyuncuların birbirlerini tanıması gerekiyor. Bugün bana göre iyi oynadı Edson."

"ÖYLE BİR ÇİZİK VARSA..."

"Edson'a yapılan faulü tam görmedim ama ayağındaki izi gördüm. Öyle bir çizik varsa bir şey olduğunda delalettir. Ağır çekimde izlemedim. Dolayısıyla bir yargıda bulunmam doğru olmaz."

