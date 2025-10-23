CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Alman basınından Tedesco analizi: Duygu yüklü maçları seviyor

Fenerbahçe'nin VfB Stuttgart'ı ağırlayacağı mücadele öncesi Alman basını tarafından dikkat çeken bir haber servis edildi. Yetiştiği şehrin takımına karşı mücadele edecek olan Domenico Tedesco'nun "duygu yüklü maçları sevdiği" vurgulandı. İşte gündem olan o haber... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2025 Perşembe 15:10
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında VfB Stuttgart'ı ağırlamaya hazırlanıyor. Kritik mücadele öncesi Alman basını, teknik direktör Domenico Tedesco ile ilgili dikkat çeken bir analiz yayınladı.

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin derlediği haberde; Tedesco'nun İstanbul'da hala kalıcı bir konaklama alanı olmadığı ve maçtan önceki geceyi tesislerde geçirdiği aktarıldı.

Stuttgart'ın biraz doğusunda yer alan Esslingen'de büyüyen Tedesco'nun Bundesliga temsilcisi ile karşılaşacağı maça duygusal bir anlam yüklediği belirtildi.

Haberde 40 yaşındaki çalıştırıcının "duygu yüklü maçları" sevdiği ve bu maçın özel anlam taşıması sebebiyle Fenerbahçe'yi galibiyete taşıyacak bir etken olabileceği ifade edildi.

"STUTTGART İLE OYNAMAK HER ZAMAN ZORDUR"

Tedesco, kritik karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında VfB Stuttgart ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulunmuştu: Hoca olarak şunu söyleyebilirim; Stuttgart'ta 10 sene çalıştım. Gençken çalışmaya başlamıştım. Futbola orada başladım. Akademi gruplarında çalışma imkanım oldu. Hoca olarak şunu söyleyebilirim; her zaman kendinizi geliştirmelisiniz. Durursanız, gelişiminiz azalır, iyi bir teknik direktör olma konusunda mesafe kat edemezsiniz. Stuttgart ile oynamak her zaman zordur. Kendi evimizde oynayacağız. Her şeye ihtiyacımız var. Yüksek çalışma reytingine ve taraftarlarımıza, dolu stadyumuma ihtiyacımız var.

İşte Alman basınından N-tv'de "Tedesco'ya ev ziyareti" başlığı ile servis edilen o haber...

