Alman basınından Tedesco analizi: Duygu yüklü maçları seviyor

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında VfB Stuttgart'ı ağırlamaya hazırlanıyor. Kritik mücadele öncesi Alman basını, teknik direktör Domenico Tedesco ile ilgili dikkat çeken bir analiz yayınladı.