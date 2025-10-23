Stuttgart'tan Fenerbahçe paylaşımı

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında 23 Ekim Perşembe günü saat 19:45'te Bundesliga ekibi Vfb Stuttgart'ı ağırlamaya hazırlanıyor. Chobani Stadyumu'ndaki kritik mücadele öncesi Alman ekibi, resmi sosyal medya hesabı üzerinden 'Sizi görmekten mutluluk duyacağız' notu ile dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
İŞTE O PAYLAŞIM
Sizi görmekten mutluluk duyacağız! @Fenerbahce Wir freuen uns auf euch, Fenerbahce! #VfB | #VfB1893 | #StuttgartInternational | #UEL | #FBVfB pic.twitter.com/whcNWjkt1u— VfB Stuttgart 1893 (@VfB) October 23, 2025