Ziraat Türkiye Kupası
Stuttgart'tan Fenerbahçe paylaşımı

Stuttgart'tan Fenerbahçe paylaşımı

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında sahasında ağırlayacağı VfB Stuttgart, resmi sosyal medya hesabı üzerinden 'Sizi görmekten mutluluk duyacağız' notu ile bir gönderi paylaştı. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2025 Perşembe 16:49
Stuttgart'tan Fenerbahçe paylaşımı

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında 23 Ekim Perşembe günü saat 19:45'te Bundesliga ekibi Vfb Stuttgart'ı ağırlamaya hazırlanıyor. Chobani Stadyumu'ndaki kritik mücadele öncesi Alman ekibi, resmi sosyal medya hesabı üzerinden 'Sizi görmekten mutluluk duyacağız' notu ile dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

İŞTE O PAYLAŞIM

Alman basınından Tedesco analizi!
