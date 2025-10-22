CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Tedesco'dan flaş Ederson kararı! İşte Fenerbahçe'nin Stuttgart maçı 11'i

Tedesco'dan flaş Ederson kararı! İşte Fenerbahçe'nin Stuttgart maçı 11'i

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, 3. hafta maçında Stuttgart'ı konuk edecek. Sarı-lacivertliler, Nice'in ardından Alman ekibini de devirerek galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte sarı-lacivertlilerin Stuttgart maçı muhtemel 11'i... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2025 Çarşamba 14:01
Tedesco'dan flaş Ederson kararı! İşte Fenerbahçe'nin Stuttgart maçı 11'i

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında sahasında Almanya temsilcisi Stuttgart ile karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka 19.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetecek. Lars Hummelgaard ve Wollenberg Rasmussen ise mücadelede yardımcı hakem olarak görev alacak.

Tedesco'dan flaş Ederson kararı! İşte Fenerbahçe'nin Stuttgart maçı 11'i

UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Dinamo Zagreb'e deplasmanda 3-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, taraftarının önünde karşılaştığı Fransa temsilcisi Nice'i 2-1 yenerek lig aşamasındaki ilk galibiyetini almıştı.

Tedesco'dan flaş Ederson kararı! İşte Fenerbahçe'nin Stuttgart maçı 11'i

İlk maçında Celta Vigo'yu evinde 2-1'le geçen Stuttgart ise 2. hafta mücadelesinde İsviçre ekibi Basel'e deplasmanda 2-0 kaybetti. Son lig maçında Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenen Fenerbahçe, Stuttgart karşısına moralli çıkacak.

Tedesco'dan flaş Ederson kararı! İşte Fenerbahçe'nin Stuttgart maçı 11'i

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe'de Stuttgart maçında 4 oyuncunun kadroda yer alması beklenmiyor. Sakatlığı bulunan kaleci Ederson'un yanı sıra takımla çalışmalara başlayan ancak antrenman eksiği olan Jhon Duran'ın maçta forma giymesi zor. Bu isimlerin yanı sıra kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun da takımlarını yalnız bırakacak.

Tedesco'dan flaş Ederson kararı! İşte Fenerbahçe'nin Stuttgart maçı 11'i

AVRUPA KUPALARINDAKİ 293. MAÇ

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Alman ekibi Stuttgart'ı konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 293. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarındaki 292 müsabakada 115 galibiyet ve 115 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 62 maçta rakipleriyle yenişemedi. Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 400 kez havalandırırken kalesinde 416 gol gördü.

Tedesco'dan flaş Ederson kararı! İşte Fenerbahçe'nin Stuttgart maçı 11'i

"2" NUMARALI KUPADA 150. SINAV

Fenerbahçe, 2009-10 sezonuna kadar UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 150 karşılaşmada boy gösterdi. Sarı-lacivertli ekip, bu mücadelelerde 65 galibiyet elde ederken 47 maçı kaybetti, 38 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, bu maçlarda 211 gol sevinci yaşarken kalesindeki 191 gole engel olamadı.

Tedesco'dan flaş Ederson kararı! İşte Fenerbahçe'nin Stuttgart maçı 11'i

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE ETKİLİ

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ismiyle oynanmaya başlandığı andan itibaren organizasyonda etkili performans ortaya koydu. Sarı-lacivertliler, bu kulvarda 96 müsabakaya çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda 47 galibiyet elde eden Fenerbahçe, 28 beraberlik yaşarken 21 kez mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, rakip kalelere 139 gol attı, kalesinde 100 gol gördü.

Tedesco'dan flaş Ederson kararı! İşte Fenerbahçe'nin Stuttgart maçı 11'i

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, kritik maçta sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte sarı-lacivertlilerin Stuttgart maçı muhtemel 11'i:

Tedesco'dan flaş Ederson kararı! İşte Fenerbahçe'nin Stuttgart maçı 11'i

TARIK, SEMEDO, SKRINIAR, OOSTERWOLDE, BROWN, ALVAREZ, İSMAİL, NENE, ASENSIO, KEREM, TALISCA

