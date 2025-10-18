CANLI SKOR ANA SAYFA
Kocaeli Kadın Basketbol: 70 - Fenerbahçe Opet: 86 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Kocaeli Kadın Basketbol: 70 - Fenerbahçe Opet: 86 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Kocaeli Kadın Basketbol'u mağlup etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2025 Cumartesi 18:40
Kocaeli Kadın Basketbol: 70 - Fenerbahçe Opet: 86 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu

Hakemler: Ozan Gönen, Kadir Giray Esen, Musa Onur Savaş

Kocaeli Kadın Basketbol: Martinez 15, Derin Yaya 5, Zabotkaite 11, Yağmur Bul 3, Şuğranur Hatice Sönmez 16, Jones 8, Reimer 12, Buket Ünal

Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 5, Olcay Çakır Turgut 7, Allen 18, Alperi Onar 15, Rupert 18, Tilbe Şenyürek 6, Allemand, Billings 17

1. Periyot: 27-21

Devre: 37-46

3. Periyot: 48-70

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Kocaeli Kadın Basketbol'u 86-70 yendi.

