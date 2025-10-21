Zorlu fikstür

Fenerbahçe'yi zorlu bir viraj bekliyor. Sarı-lacivertliler, önümüzdeki süreçte 3 deplasmana üst üste çıkacak. İçeride Stuttgart'ı ağırladıktan sonra sırasıyla G.Antep FK, Beşiktaş ve Victoria Plzen'e konuk olmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, bu maçlardan maksimum puanı almaya çalışacak.
Fenerbahçe'yi zorlu bir viraj bekliyor. Sarı-lacivertliler, önümüzdeki süreçte 3 deplasmana üst üste çıkacak. İçeride Stuttgart'ı ağırladıktan sonra sırasıyla G.Antep FK, Beşiktaş ve Victoria Plzen'e konuk olmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, bu maçlardan maksimum puanı almaya çalışacak.