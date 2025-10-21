Tarık’tan 5 kurtarış

Ederson'un yokluğunda giydiği eldivenleri kaptırmayan kaleci Tarık Çekin, Karagümrük karşısında İrfan Can Eğribayat'ın dönüşüne rağmen formasını bırakmadı. Teknik direktör Tedesco'nun güvenini boşa çıkarmayan Tarık, Karagümrük önünde 1 gol yese de 5 önemli kurtarışa imzasını attı.
