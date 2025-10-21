Harika uyum

Fatih Karagümrük galibiyeti sonrasında özellikle ikinci yarıda sergilenen futbol büyük bir eleştiri alırken, takımdaki iki futbolcunun sağladığı uyum yüzleri güldürdü. Bu sezon sarı-lacivertli takıma katılan Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu, Karagümrük maçında da ön plana çıkmayı başardı. Dakikalar 41'i gösterdiğinde Kerem sol kanattan bindirerek içeriye hareketlenen Asensio'yu görmüş, İspanyol yıldız da gelişine güzel bir vuruşla takımını 2-0 öne geçirmişti. Saha içerisinde birbiriyle iyi anlaşan iki futbolcu, Kasımpaşa önünde de benzer bir gole imza atmıştı. Yine Kerem'in asisti sonrasında Marco Asensio fileleri havalandırmıştı.