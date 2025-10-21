Fenerbahçe-Stuttgart maçı öncesi flaş gelişme! Yeni kuraldan faydalanıldı

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, 23 Ekim Perşembe günü saat 19:45'te Kadıköy'de Stuttgart ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesi Bundesliga ekibinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Stuttgart, sakatlığı bulunan Ermedin Demirovic'i UEFA kadrosundan çıkardı ve yerine Nikolas Nartey'i kafileye dahil etti.