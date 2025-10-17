CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Jhon Duran'dan flaş açıklama! "Beni eleştirenlere..."

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Sarı-lacivertlilerde bu mücadelenin hazırlıkları sürerken takımın yıldız isimlerinden Jhon Duran'dan flaş açıklama geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2025 Cuma 09:09
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Sarı-lacivertliler bu mücadeleden mutlaka 3 puanla ayrılarak UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Stuttgart maçı öncesi moral depolamak istiyor.

Kanarya'da Tedesco yönetiminde hazırlıklar sürerken takımın yıldız isimlerinden Jhon Duran ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Benfica maçında yaşadığı sakatlık sonrasında takıma dönemeyen Jhon Duran, bireysel olarak çalışmalarına başladı.

Kolombiyalı golcünün oldukça hırslı olduğu vurgulanırken, bir an önce formasına kavuşmak istediği de belirtildi. Duran'ın "Beni eleştirenlere yanıtı oynamaya başlayınca sahada vereceğim" dediği ileri sürüldü.

