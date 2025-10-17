Fenerbahçe'de Ederson gelişmesi! Fatih Karagümrük maçında...

CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük ile oynayacağı kritik maç öncesi Ederson'un tedavi sürecinde gelinen nokta taraftarlar tarafından merak ediliyor. Sarı lacivertlilerde Brezilyalı eldivenin sağlık durumu ne? Fatih Karagümrük maçında forma giyebilecek mi? İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk etmeye hazırlanıyor. Kritik karşılaşma öncesi sarı-lacivertlilerde Ederson'un sakatlığı kafalarda soru işareti oluşturuyor.

TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'de Ederson'un tedavisine devam ediliyor. Fatih Karagümrük maçında Brezilyalı eldivenin forma giymesine ihtimal verilmiyor. Sarı-lacivertlilerin kalesini, Samsunspor maçında olduğu gibi Tarık Çetin'in koruması bekleniyor.

Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Ederson, 5 maçta, topu 5 kez filelerinde görürken bu karşılaşmaların ikisinde de kalesini gole kapadı. Tarık Çetin ise Fenerbahçe formasıyla ilk resmi maçına Samsunspor karşısında çıktı ve gol izni vermedi.

