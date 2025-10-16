Önce divan, sonra genel kurul

Fenerbahçe'yi 18 Ekim-25 Ekim arasında hareketli bir hafta bekliyor. Fenerbahçe'de ilk olarak 18 Ekim Cumartesi günü Yüksek Divan Kurulu toplantısı yapılacak. Bu toplantıda Başkan Sadettin Saran ve yöneticiler, yüksek divan kurulu üyelerine merak edilen tüm konuları anlatacak. Hemen ardından bir hafta sonra Olağanüstü Genel Kurul gerçekleşecek. Seçimli Olağanüstü Genel Kurul'da geçmeyen 11, 12 ve 13. maddeler için kongre üyelerine gidilecek. Bankalar Birliği'nden çıkmak için bu maddelerin önemine yeniden vurgu yapılacak. Bu kongrede de Başkan Sadettin Saran ve yöneticileri, kongre üyeleriyle birçok önemli konuyu paylaşacak.