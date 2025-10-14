TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Milan Skriniar'a sürpriz talip!

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe'de kiralık geçirdiği sezonun ardından PSG'den bonservisi alınan Milan Skriniar ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Savunmadaki performansı ile sarı lacivertlilere güven veren 30 yaşındaki futbolcunun adının sürpriz bir takımla anılması taraftarları endişelendirdi.