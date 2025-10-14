TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Milan Skriniar'a sürpriz talip!

Fenerbahçe'nin PSG'den bonservisini aldığı Milan Skriniar için Çizme basınında sürpriz bir iddia yer aldı. İtalya Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veren o takımın tecrübeli stoper için harekete geçeceği belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri
Fenerbahçe'de kiralık geçirdiği sezonun ardından PSG'den bonservisi alınan Milan Skriniar ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Savunmadaki performansı ile sarı lacivertlilere güven veren 30 yaşındaki futbolcunun adının sürpriz bir takımla anılması taraftarları endişelendirdi.
Gazzetta'nın haberine göre İtalya Serie A'da bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Juventus, Gleison Bremer'in sakatlığı sonrası savunma hattında olası bir aksamayı engellemek üzere Milan Skriniar'ı gündemine aldı.
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
İtalyan ekibinin geride bıraktığımız yaz transfer döneminde de Slovak savunmacıyı gündemine aldığı fakat Jose Mourinho'nun oyuncuyu özellikle istemesi sonucu mutlu sona ulaşan tarafın Fenerbahçe olduğu aktarıldı.
Skriniar'ı kiralamak üzere Ocak ayında hamle yapması beklenen Juventus, öte yandan büyük takımlarda düzenli forma şansı bulamayan isimler için de devreye girecek.
Haberde bu oyunculara örnek olarak Bayern Münih'te forma giyen Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Kim Min-jae gösterildi.