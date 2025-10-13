Becao için veda zamanı

Geçen sezon yaşadığı sakatlık sonrasında iyileşmesine rağmen bir türlü forma şansı bulamayan Rodrigo Becao'ya yönetimden ayrılık izni çıktı. Brezilyalı stoperin menajerine 'kulüp bulun' talimatı verildi. 29 yaşındaki sambacı, bonservisle olmasa bile kiralık olarak devre arasında takımdan ayrılacak.
