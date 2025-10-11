Dersimiz pas

Fenerbahçe, dün yaptığı idmanla Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü... Milli takımlara giden oyuncularından yoksun çalışan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco, antrenmanda oyuncularını sık sık uyardı.
Fenerbahçe, dün yaptığı idmanla Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü... Milli takımlara giden oyuncularından yoksun çalışan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco, antrenmanda oyuncularını sık sık uyardı. İdmanın ana bölümünde pas çalışması üzerinde duruldu. Çalışma çift kale maçla sona erdi.