TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Tedesco 4 mevkiye takviye istedi!
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi öncesi teknik direktör Domenico Tedesco, yönetime takviye istediği mevkileri bildirdi. Sarı lacivertlilerin bu doğrultuda gündemine aldığı isimler ise dikkat çekti. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri
Süper Lig'de daha fazla puan kaybı istemeyen Fenerbahçe'de Domenico Tedesco, kendi oyun mentalitesini takıma ezberletmeye çalışıyor. Jose Mourinho için kurulan kadroyla kendi sistemini bir yere kadar getirebileceğini belirten İtalyan çalıştırıcının ara transfer döneminde takviye istediği belirtildi.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Tedesco, Archie Brown'un 4'lü oyun sistemine uygun olmadığını düşünüyor.
İtalyan çalıştırıcı bu nedenle sol bek transferi isterken listesinin başında ise Brighton forması giyen eski Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu var.
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Öte yandan stoperde Oosterwolde'nin aksadığını düşünen 40 yaşındaki teknik direktörün listesinde bir diğer eski Fenerbahçeli, Kim Min-Jae de var. Güney Koreli stoperin de yeniden sarı-lacivertli formayı giymeye sıcak baktığı iddia edildi.
Tedesco'nun yönetime sunduğu listedeki 8 numara ise Bayern Münih forması giyen bir başka futbolcu Leon Goretzka. Tedesco'nun ayrıca kaleye sırtı dönük oynayabilen bir santrfor istediği de biliniyor.