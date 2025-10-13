TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Talisca için flaş karar!

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Ocak ayı transferleri için şimdiden düğmeye basan Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Anderson Talisca için Brezilya'dan iki kulüp harekete geçti. Sabah'ın haberine göre Flamengo ve Fluminense'nin, deneyimli futbolcuyu kadrosuna katmak istediği öğrenildi.