TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Talisca için flaş karar!

Başkan Sadettin Saran ve yönetimine gelen ilk resmi teklifin Talisca için olması beklenirken, Flamengo cephesinin istekli olduğu ifade edildi. Yılda 11 milyon Euro kazanan Talisca'nın yüksek maaşı, kulübün bütçesini zorlayan unsurlar arasında yer alıyor. Sarı-lacivertli yönetim sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncunun gönderilmesine sıcak bakıyor.
Fenerbahçe'nin 27 Ocak 2025'te Al Nassr'dan kadrosuna kattığı Talisca, beklentilerin uzağında kalırken 35 maçta 15 gol, 3 asist üretti. 31 yaşındaki Brezilyalı yıldız, bu sezon 12 maçta yalnızca 3 gol, 1 asist üretebilirken taraftarın da eleştirdiği isimlerin başında geliyor.
