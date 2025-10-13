CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Talisca için flaş karar!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde son olarak Anderson Talisca için kritik karar alındı. Yıldız isim ülkesine geri dönebilir. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2025 Pazartesi 06:50
Ocak ayı transferleri için şimdiden düğmeye basan Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Anderson Talisca için Brezilya'dan iki kulüp harekete geçti. Sabah'ın haberine göre Flamengo ve Fluminense'nin, deneyimli futbolcuyu kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

Başkan Sadettin Saran ve yönetimine gelen ilk resmi teklifin Talisca için olması beklenirken, Flamengo cephesinin istekli olduğu ifade edildi. Yılda 11 milyon Euro kazanan Talisca'nın yüksek maaşı, kulübün bütçesini zorlayan unsurlar arasında yer alıyor. Sarı-lacivertli yönetim sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncunun gönderilmesine sıcak bakıyor.

Fenerbahçe'nin 27 Ocak 2025'te Al Nassr'dan kadrosuna kattığı Talisca, beklentilerin uzağında kalırken 35 maçta 15 gol, 3 asist üretti. 31 yaşındaki Brezilyalı yıldız, bu sezon 12 maçta yalnızca 3 gol, 1 asist üretebilirken taraftarın da eleştirdiği isimlerin başında geliyor.

