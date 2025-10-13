Duran Karagümrük'te kadroda olacak

Benfica ile oynanan Şampiyonlar Ligi play-off maçında sakatlanan ve o günden bu zamana kadar formasından uzak kalan Jhon Duran, çalışmalara başlamıştı. Genç oyuncunun teknik direktör Domenico Tedesco tarafından Fatih Karagümrük'le oynanacak olan maçın kadrosuna alınması bekleniyor.
Benfica ile oynanan Şampiyonlar Ligi play-off maçında sakatlanan ve o günden bu zamana kadar formasından uzak kalan Jhon Duran, çalışmalara başlamıştı. Genç oyuncunun teknik direktör Domenico Tedesco tarafından Fatih Karagümrük'le oynanacak olan maçın kadrosuna alınması bekleniyor.