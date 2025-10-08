Avrupa'da Kerem

Fenerbahçe'nin bu sezon Avrupa'da oynadığı 6 karşılaşmada 8 farklı futbolcu golle buluştu. Super Ligde en fazla golu atan En- Nesyri, Avrupa kupalarında ise sadece 1 kez ağları sarstı. Sarı-lacivertlilerin Avrupa macerasında en fazla gol bulan ismi ise Nice karşısında iki kez fileleri havalandıran Kerem Akturkoğlu oldu.
