Ederson yok Tarık var

Ederson yok Tarık var

Samsunspor maçı öncesinde sakatlanan Ederson’un yerine sahaya çıkan tecrübeli eldiven, yaptığı 4 kritik kurtarışla alkış aldı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2025 Pazartesi 06:50
Fenerbahçe, dün öğlen saatlerinde Ederson'dan gelen haberle sarsıldı. Ağrıları olduğunu belirten Brezilyalı'ya apar topar MR çekildi. Kulüpten yapılan açıklamada; "Ederson'un yaşadığı sakatlık sonrası gerçekleştirilen MR görüntülenmesinde arka adalesinde kanama tespit edilmiştir. Maç kadrosundan çıkarılan oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır" denildi. İkinci kaleci İrfan Can Eğribayat da sakat olunca dün kaleye üçüncü kaleci olan Tarık geçti. İlk kez bir maçta süre alan 28 yaşındaki eldiven, performansıyla Ederson'la İrfan Can'ı aratmadı. Tecrübeli kaleci, 18'de Coulibaly'nin, 45+2 ile 89'da Holse'nin ve 52'de Musaba'nın şutlarını harika çıkardı.

