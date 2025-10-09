HaberlerFenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - En-Nesyri'den taraftarı kızdıran hareket! Gelen tepkiler sonrası...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'de ilk 8 haftayı lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde geçen Fenerbahçe'de sergilenen kötü oyun sonrası tepki gösterilen isimlerden biri de Youssef En-Nesyri olmuştu. Faslı golcü, sarı-lacivertli taraftarları kızdıran bir harekete imza attı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Dün de Youssef En Nesyri'den flaş bir hamle geldi. Son haftalardaki etkisiz performansı nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde yer alan 28 yaşındaki golcü oyuncu sosyal medyadan gelen tepkiler nedeniyle Instagram hesabından Fenerbahçe ile ilgili olan tüm videoları sildi.
Takvim'in haberine göre, yıldız futbolcu yaklaşık 8 aydır da Fenerbahçe hakkında gönderi paylaşımında bulunmuyor.