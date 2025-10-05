CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçeli o isim ara transferde yolcu!

Fenerbahçeli o isim ara transferde yolcu!

Fenerbahçe'de ara transfer dönemine uzun bir zaman varken dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. İsmi yaz transfer döneminde de ayrılık iddialarında yer alan o ismin ocak ayında sarı-lacivertlilere veda edebileceği öne sürüldü. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2025 Pazar 10:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçeli o isim ara transferde yolcu!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 2. haftasında sahasında OGC Nice'i ağırladı. Sarı-lacivertliler, Fransız temsilcisini 2-1 mağlup ederek bu sezon Avrupa kupalarındaki ilk galibiyetini aldı.

Fenerbahçeli o isim ara transferde yolcu!

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller 3'üncü ve 25'inci dakikalarda Kerem Aktürkoğlu'ndan gelirken, Nice'in tek golü ise 37. dakikada Kevin Carlos'tan (P) geldi. Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertli ekibin Avrupa kupalarındaki 400. golünü atarken aynı zamanda Fenerbahçe adına bir Avrupa maçında ilk 25 dakikada 2 gol birden atan ilk isim oldu.

Fenerbahçeli o isim ara transferde yolcu!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki bir sonraki maçı Alman ekibi Stuttgart'a karşı olacak. 23 Ekim Perşembe günü Kadıköy'de oynanacak olan maç, saat 19.45'te başlayacak.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçeli o isim ara transferde yolcu!

Öte yandan Fenerbahçe'de ara transfer döneminin başlamasına aylar varken dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. Yaz transfer döneminde ayrılık iddialarıyla ismi gündeme gelen o futbolcunun devre arasında sarı-lacivertlilere veda edebileceği vurgulandı.

Fenerbahçeli o isim ara transferde yolcu!

SEBASTIAN OCAKTA YOLCU

Sebastian Szymanski'nin menajeri, geçtiğimiz günlerde Polonya basınına verdiği röportajda, yıldız oyuncuya Avrupa'nın 5 büyük liginin ikisinden teklif geldiğini ancak Jose Mourinho'nun transfere izin vermediğini açıklamıştı. Polonya basını bu kez, Sebastian Szymanski'ye Bundesliga ve Premier Lig'den talipler olduğunu yazdı. Haberde; oyuncunun devre arasında Fenerbahçe'nin ayrılabileceği vurgulandı.

