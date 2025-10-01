Fenerbahçe'de Fred'e uyarı

Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana takımın vazgeçilmez isimlerinin başında gelen Fred, son haftalarda teknik direktör Domenico Tedesco'dan kesik yedi. İmza atar atmaz, oyunculara bir takım testler yaptıran İtalyan çalıştırıcı, bazı isimlerin seviyelerinin çok altında olduğunu gördü. Bu isimlerin başında da Brezilyalı yıldız Fred geliyor. Tedesco, Kasımpaşa maçının ilk yarısındaki performansını beğenemediği için sambacıyı ikinci yarının başında oyundan almış ve Avrupa Ligi'ndeki Dinamo Zagreb ile ligdeki Antalyaspor karşılaşmalarında yedek bırakmıştı. 32 yaşındaki oyuncuyla birebir toplantı yapan Tedesco "Ben forma adaleti kurmak zorundayım, senin performansın şu aşamada ilk 11 seviyesinin çok altında. Kendini bir an önce toparla" dedi. Fred'in ekstra çalışmalara başlaması bekleniyor.

12

Fred, bu sezon Şampiyonlar Ligi Elemeleri, Avrupa Ligi vi Süper Lig'de toplamda 12 maça çıktı. 812 dakika sahada kalan Brezilyalı oyuncunun 1 de golü var.

92 maçta oynadı

Fenerbahçe'ye 2023 yaz transfer döneminde Manchester United'dan transfer olan Fred, geride kalan sürede sarılacivertli formayı tam 92 maçta terletti. Brezilyalı'nın 6 golü ve 16 asisti bulunuyor.