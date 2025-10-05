Fenerbahçe’den Samsunspor maçı öncesi prim hamlesi! Galibiyet durumunda…

REKABETTE ÜSTÜNLÜK FENERBAHÇE'DE Samsunspor ile bugüne dek 72 kez karşılaşan Fenerbahçe, 39 galibiyet, 19 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda rakip ağlara 116 gol atan sarı-lacivertliler, 58 gol yedi. Deplasmanda oynanan 32 karşılaşmada ise Fenerbahçe'nin 14 galibiyeti, 8 beraberliği ve 10 mağlubiyeti bulunuyor.