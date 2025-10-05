CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'den Samsunspor maçı öncesi prim hamlesi! Galibiyet durumunda…

Fenerbahçe’den Samsunspor maçı öncesi prim hamlesi! Galibiyet durumunda…

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, zorlu Samsunspor deplasmanı öncesinde futbolculara ekstra motivasyon için özel prim kararı aldı. Sarı-lacivertli yönetim, galibiyet durumunda müjdeyi maç sonu soyunma odasında açıklayacak. İşte detaylar… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2025 Pazar 12:08
Fenerbahçe’den Samsunspor maçı öncesi prim hamlesi! Galibiyet durumunda…

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 8. haftasında bu akşam Samsunspor deplasmanında sahne alacak. Antalyaspor ve Nice karşısında alınan galibiyetlerle moral bulan sarı-lacivertliler, Karadeniz'de seriyi sürdürme peşinde.

Fenerbahçe’den Samsunspor maçı öncesi prim hamlesi! Galibiyet durumunda…

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Fenerbahçe, ligde oynadığı 7 maçta 4 galibiyet ve 3 beraberlikle 15 puan topladı. Şampiyonluk yarışında ikinci sırada yer alan Kanarya, rakip filelere 12 gol gönderirken kalesinde 5 gol gördü.

Fenerbahçe’den Samsunspor maçı öncesi prim hamlesi! Galibiyet durumunda…

REKABETTE ÜSTÜNLÜK FENERBAHÇE'DE

Samsunspor ile bugüne dek 72 kez karşılaşan Fenerbahçe, 39 galibiyet, 19 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda rakip ağlara 116 gol atan sarı-lacivertliler, 58 gol yedi. Deplasmanda oynanan 32 karşılaşmada ise Fenerbahçe'nin 14 galibiyeti, 8 beraberliği ve 10 mağlubiyeti bulunuyor.

Fenerbahçe’den Samsunspor maçı öncesi prim hamlesi! Galibiyet durumunda…

Geçtiğimiz sezon oynanan iki karşılaşmada ise kazanan çıkmamış, Samsun'daki mücadele 2-2, Kadıköy'deki maç ise 0-0 eşitlikle sona ermişti.

Fenerbahçe’den Samsunspor maçı öncesi prim hamlesi! Galibiyet durumunda…

TEDESCO İLE ÇIKIŞ DEVAM EDİYOR

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde son haftalarda önemli bir ivme yakalayan Fenerbahçe, ligde Antalyaspor'u, Avrupa Ligi'nde ise Nice'i mağlup ederek moral buldu. Takım, Samsun deplasmanında da kazanarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe’den Samsunspor maçı öncesi prim hamlesi! Galibiyet durumunda…

SARAN'DAN ÖZEL PRİM KARARI

Şampiyonluk mücadelesini yakından takip eden Başkan Sadettin Saran, zorlu Samsunspor karşılaşmasına büyük önem veriyor. Sabah'ta yer alan habere göre yönetim, oyunculara ekstra motivasyon sağlamak adına özel bir prim kararı aldı.

Fenerbahçe’den Samsunspor maçı öncesi prim hamlesi! Galibiyet durumunda…

MÜJDE MAÇ SONU SOYUNMA ODASINDA

Alınan karara göre, Fenerbahçe'nin Samsunspor karşısında galibiyet elde etmesi halinde, Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri maç sonrası soyunma odasına inerek futbolculara özel primi açıklayacak. Bu hamleyle takımın hem moralini hem de kazanma isteğini daha da artırmak hedefleniyor.

