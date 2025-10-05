Fenerbahçe'de Nelson Semedo: Onlar bizden daha iyiydi!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Samsunspor ile 0-0'lık skorla berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerde Nelson Semedo açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2025 Pazar 22:27
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Samsunspor ile 0-0'lık skorla berabere kalırken Kanarya'da Nelson Semedo bu mücadeleyi değerlendirdi.

İŞTE SEMEDO'NUN AÇIKLAMALARI:

Büyük bir fırsat teptik. Aramızdaki puan farkını kapatabilirdik. İyi bir oyun ortaya koyduğumuzu söyleyemem. İyi değildik. Onlar bizden daha fazla fırsat yarattı. Onlar bizden daha iyiydi. Çok büyük bir fırsatı yitirdik puan farkını kapatabilmek adına. Birileri suçlanacaksa eğer sadece kendimizi suçlamalıyız. Devam etmeliyiz, çok maç var ama bu oyundan daha iyisini ortaya koymalıyız. İstediğimiz sonucu alamadık. Umarım bu durum daha fazla olmaz. Aramızda konuşacağız, yapılması gerekeni konuşacağız. Bugün bir galip olsaydı Samsunspor olurdu.

