Yapılacak çok iş var

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Nice maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Tedesco, "Nice savunmada güçlü bir takım. Orta saha oyuncuları teknik. Kanat oyuncuları da iyi" dedi. İtalyan hoca, "Geldiğimden beri 6 tane tam anlamıyla idman yapabildik. Yapmamız gereken çok şey var. Çalışmamız gereken çok şey var. İdman başına daha 1 konu çalışabilmişiz gibi oluyor. Takım elinden geleni yapıyor. Bazen maç içinde işler iyi gitmeyebilir. Bazen kazandığımız maçlardan sonra uyuyamam, analiz yaparım" diye ekledi. Kerem Aktürkoğlu'nun performansını yorumlayan Domenico Tedesco, "Kerem geleli uzun süre olmadı, zamana ihtiyacı var. Geldiğimden beri en çok süre alan isim. Performansından yüzde 100 memnun değil, goller atmak, asistler yapmak istiyor. Kendisine süre tanıyacağım" yorumunu yaptı.

SAMANDIRA'DA SORUN YOK

Sarı-lacivertli takımda İsmail Yüksek, "Samandıra'da sorun yok. Mükemmel ortam var. Arkadaş ortamımız mükemmel. F.Bahçe için oynuyoruz, kimin oynadığının önemi yok. Fenerbahçe'de en iyiler oynar. Çok iyi oynasaydım transfere ihtiyaç olmazdı" ifadelerini kullandı.